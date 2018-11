Moeder die drie kinderen om het leven bracht moet naar psychiatrische instelling Wouter Spillebeen en Jeffrey Dujardin

08 november 2018

19u06 0 Jabbeke Bieke W., die eind augustus haar drie kinderen om het leven bracht terwijl ze met een postnatale depressie kampte, moet naar een psychiatrische instelling. Daar heeft de KI in Gent beslist.

In de nacht van 28 op 29 augustus reed Bieke W. opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap en verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. De speurders troffen in haar woning in Varsenare de levenloze lichamen aan van haar drie kinderen (4 jaar, 2 jaar en 3 maanden oud).

Uit het eerste psychiatrische verslag bleek al dat de vrouw zwaar geestesziek was op het moment van de feiten en dus niet toerekeningsvatbaar zou zijn. Haar advocaat Philip Van den Berghe vroeg op basis van het verslag om haar voorwaardelijk vrij te laten in afwachting van haar proces, maar daar ging de raadkamer twee weken geleden niet op in. W. zou nog twee maanden in de cel moeten blijven. De verdediging ging in beroep waardoor de Gentse KI over haar voorwaardelijke vrijlating moest beslissen. Vandaag besloot die dat de vrouw vrij kan komen onder strenge voorwaarden. Zo moet ze in een psychiatrische instelling opgenomen worden.