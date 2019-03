Moeder die drie kinderen doodde wordt mogelijk geïnterneerd: “Man verbrak relatie, maar hij blijft op bezoek komen” Siebe De Voogt

13 maart 2019

11u11 0 Jabbeke De Brugse raadkamer beslist binnen twee weken of Bieke W. (30) uit Varsenare geïnterneerd wordt voor de moord op haar drie kinderen. Haar man beëindigde intussen hun relatie. “Al laat hij haar niet vallen. Hij gaat nog steeds op bezoek.” Samen met een pak andere familieleden stelde hij zich woensdagmorgen burgerlijke partij.

Bieke W. (30) is al sinds november opgenomen in een psychiatrische instelling, nadat ze door de kamer van inbeschuldiginstelling in Gent voorwaardelijk werd vrijgelaten. Volgens haar advocaat Philip Van den Berghe kampt zijn cliënte met een zware postnatale depressie. Het college van deskundigen bevestigde dat en vindt een opname aangewezen. De gerechtspsychiaters oordeelden dat W. op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar was. Het openbaar ministerie vorderde woensdagmorgen voor de raadkamer in Brugge dan ook de internering van W.

Zelf aanwezig

De vrouw zelf was aanwezig op de zitting, die achter gesloten deuren plaatsvond. Ze werd afgeschermd van de pers, en voor en na de behandeling van haar zaak ook van de aanwezige schoonfamilie. Haar man Nicolas zakte niet af naar de rechtbank. “Voor hem was het te zwaar”, vertelt zijn advocaat Koen Stubbe, die ook optreedt voor onder meer zijn ouders, grootouders en zussen. “Het is ons niet om een schadevergoeding te doen, want de meeste partijen vragen een symbolische euro. De burgerlijke partijstelling is vooral van belang om inspraak te hebben in wat er na de internering gebeurt.”

Relatie beëindigd

Nicolas ging sinds de moord op zijn drie kinderen - een kleuter van 4 jaar, een peuter van 2 jaar en een baby van 3 maanden oud – geregeld op bezoek bij zijn vrouw. Volgens zijn advocaat heeft hij de relatie intussen beëindigd, al laat hij Bieke niet vallen. “Er is nog contact, maar er is wel sprake van enige verwijdering”, stelt Stubbe. “Zijn houding is niet meer dezelfde als die kort na de feiten. Toen zag hij het als zijn taak om haar te helpen. Zijn vrouw hoorde volgens hem niet thuis in de gevangenis. Nu heeft hij het gevoel dat ze goed zit en hij dus minder nodig is.”

Uitspraak binnen twee weken

De raadkamer beslist pas op 27 maart of Bieke W. effectief geïnterneerd wordt. De vrouw probeerde tijdens de zitting haar spijt uit te drukken naar haar schoonfamilie.

“In dergelijke zaken is het altijd moeilijk om dat oprecht te laten overkomen”, zegt haar advocaat. “Maar ze meende het wel degelijk. Ik heb zelf het gevoel dat Bieke niet meer dezelfde vrouw is als na de feiten. Toen verkeerde ze in een psychose en was ze uitgeput. Nu is die acute fase voorbij. Let wel: uit het verslag van de deskundigen blijkt wel dat ze nog steeds een maandenlange residentiële behandeling nodig heeft. Ook daarna zal ze nog voor lange tijd moeten opgevolgd worden. Dat kan in de instelling of zelfs eventueel thuis. Hoe zij de relatie met Nicolas ziet? Zij wil die relatie nog steeds voortzetten, al zal de toekomst moeten uitwijzen of dat mogelijk is. Nicolas komt nog spontaan op bezoek. Ik denk dat hij momenteel zweeft tussen gevoelens van kwaadheid en loyauteit.”