Mildere straf voor mensensmokkelaar die verlamd raakte bij schietpartij 05 april 2018

Een 35-jarige Iraanse mensensmokkelaar, die twee jaar geleden voor het leven verlamd raakte bij een schietpartij, heeft een mildere straf gekregen. Hij werd eerder bij verstek veroordeeld tot 30 maanden cel, maar tekende verzet aan tegen die straf. De rechter herleidde de celstraf gisteren naar 18 maanden effectief.





In de nacht van 4 op 5 mei 2016 voerde een Irakese kompaan van de man liefst 22 vluchtelingen naar de snelwegparking in Jabbeke. Toen de smokkelaar de politie in de gaten kreeg, stoof hij met zijn Audi A4 weg. De wagen reed met snelheden tot 200 per uur op een file af die in de buurt van Duinkerke stond. De politie loste enkele schoten, maar zelfs een lekke band hield de smokkelaars niet tegen. De Iraniër zat op de achterbank en werd in de rug geraakt. Hij zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. (SDVO)