Milde straf voor dieventrio dat met bootje vlucht 07 februari 2018

02u39 0

Drie jongeren zijn mild gestraft, nadat ze tijdens een dronken avond meerdere vernielingen aanbrachten en twee mensen verwondden, onder wie een agent. A.E. kreeg een werkstraf van 100 uur, C.V. een van 80 uur en A.T. de opschorting.





Ze braken op 25 februari vorig jaar een lokaal open en stalen, naast een elektrische schroevendraaier, ook 18 flessen sterke drank. De dag nadien maakten ze enkele flessen soldaat, waarna ze in Jabbeke onder meer enkele ruiten en een motor vernielden. Buurtbewoner P. ging een kijkje nemen, maar moest dat bekopen met een vuistslag, waardoor zijn neus brak. Hij belde de politie, waarop de drie mannen wegvluchtten. "Ze kregen dan het lumineuze idee om in een bootje te stappen en via het kanaal Gent-Oostende te vluchten", sprak een van de raadsmannen. "De politie volgde hen, waardoor ze uitstapten en zich wilden verschuilden onder de snelwegbrug. De agent die hen er kwam afhalen, kreeg een stamp, maar dat gebeurde eigenlijk niet opzettelijk", pleitte de advocaat. (JHM)