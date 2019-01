Met de slee naar school... Ook in Jabbeke sneeuwtapijt van 10 cm Redactie

23 januari 2019

08u50 0

Een tochtje met de slee was dinsdag nog vrij moeilijk, maar vanmorgen was er beter nieuws voor Marit, Stien en Cas uit de Hoge Akker in Jabbeke. De hele gemeente werd woensdag wakker onder een laagje van een tiental centimeter. Naast idyllische beeldjes, kregen heel wat papa’s de opdracht om die slee nu echt wel uit dat tuinhuis of van die zolder te halen. Momenteel is het proefwerkentijd in de Jabbeekse basisschool De Klimtoren, maar ongetwijfeld gaan die boeken vanmiddag enkele uurtjes aan de kant...