Marie-Jeanne helpt mee aan sloop De Tijger SIEBE DE VOOGT

05 juni 2018

16u51 0

Het legendarische café De Tijger in Jabbeke is nu echt verleden tijd. Amper een week na de sluiting werden de laatste stenen van het gebouw gesloopt. Opvallend: Marie-Jeanne Depré (73), die het dorpscafé bijna 60 jaar open hield, kroop vorige week zelf even in de kraan om een deel van de voormalige hoeve af te breken. De kranige cafébazin zal zoals bekend zelf een appartement betrekken op de gelijkvloerse verdieping van het flatgebouw dat in de plaats van De Tijger komt. Residentie Zuiderzon, een project van Westhoekvilla's, zal in totaal 12 appartementen tellen. Het rechtergedeelte van het gebouw werd eerder al gerealiseerd en is zelfs al bewoond. Op de plaats waar De Tijger gevestigd was, komen de resterende zes appartementen. De oppervlaktes variëren tussen 98 en 113 vierkante meter. Geïnteresseerde kopers moeten minstens 258.000 euro op tafel leggen.