Marie-Jeanne helpt café De Tijger afbreken 30 mei 2018

02u41 0 Jabbeke Amper vier dagen na de sluiting staat van het legendarische café De Tijger in Jabbeke bijna geen steen meer recht.

Zondag al startte een gespecialiseerde firma met de afbraak van het gebouw dat in 1820 werd neergepoot als historische hoeve. Marie-Jeanne (73), die De Tijger bijna 60 jaar open hield, werd de afgelopen dagen zelf gespot toen ze de kraanman een handje toestak bij de afbraak van haar café in de Dorpsstraat. In de plaats van De Tijger komt residentie De Zuiderzon: een bouwproject van Westhoekvilla's dat een complex van 12 appartementen bevat. Het rechtergedeelte van het flatgebouw werd eerder al gerealiseerd en is zelfs al bewoond. Het voormalige café De Tijger ruimt plaats voor het linkergedeelte van De Zuiderzon. De zes appartementen bevatten elk twee slaapkamers. De oppervlaktes gaan van 98 tot 113 vierkante meter. Daarin zit ook een terras, dat gericht is naar het zuiden. De centrale toegangsweg naar het complex zal 14 bovengrondse garages bevatten en uitkomen op een binnenplein dat ingericht wordt als groenzone. Voor een stekje in De Zuiderzon moeten geïnteresseerde kopers minstens 258.000 euro op tafel leggen. Het totale project moet tegen het bouwverlof van volgend jaar klaar zijn. Marie-Jeanne gaat zelf wonen in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. (SDVO)