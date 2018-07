Marianne Vandoorne van Gezinsbond op lijst N-VA 04 juli 2018

02u38 0

De 42-jarige Marianne Vandoorne uit Jabbeke krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een plaatsje op de lijst van de Jabbeekse N-VA. Marianne is gehuwd met Frederik Roels en is mama van drie kinderen. Ze is momenteel werkzaam op de personeelsdienst van een groot busbedrijf. Marianne zet zich daarnaast in als bestuurslid van de Gezinsbond in Jabbeke en is al meer dan tien jaar coördinator van de oppasdienst. "Met haar opleiding en beroepservaring is ze een waardevolle versterking van ons team", zegt voorzitter Tijl Waelput van N-VA Jabbeke. "Marianne wil zich speciaal inzetten voor een veilige, nette en vertrouwde omgeving met een hoge levenskwaliteit voor alle Jabbekenaars." (SDVO)