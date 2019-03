Man verwart gas met rem op motorfiets van vriend en wordt geflitst: “Ik kende moto nog niet goed” Siebe De Voogt

26 maart 2019

13u03 0 Jabbeke Een 35-jarige man uit Jabbeke diste dinsdagmorgen voor de Brugse politierechter een wel erg opvallend excuus op voor een snelheidsovertreding die hij beging met de motorfiets van z’n vriend. “Ik verwarde de gas met de rem”, vertelde de man.

S.G. werd op 3 juli vorig jaar geflitst langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek. Hij reed op een moto 94 km/uur in de bebouwde kom. De Jabbekenaar kwam zich dinsdagmorgen zelf verdedigen in de Brugse politierechtbank. “Ik was op weg met de motorfiets van m’n vriend”, vertelde hij aan politierechter Peter Vandamme. “Ik zag de flitser staan en wilde remmen, maar vergiste me en gaf per ongeluk nog wat meer gas.” Ik kende die moto nog niet goed genoeg.” Veel haalde het verweer van G. niet uit, want de politierechter legde hem vijftien dagen rijverbod op. De dertiger kreeg ook een geldboete van 704 euro, waarvan hij de helft effectief moet betalen.