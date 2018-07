Man lichtgewond bij botsing 05 juli 2018

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke is een man gisternamiddag lichtgewond geraakt bij een frontale botsing. Hij week om nog ongekende reden van zijn rijstrook af en knalde op een tegenligger. De bestuurster kwam met de schrik vrij. De man die het ongeval veroorzaakte, raakte lichtgewond, maar moest niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. Beide wagens raakten door de klap zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De politie leidde het verkeer over één rijstrook voorbij het ongeval. (SDVO)