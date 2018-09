Luc Steeno en Lisa Del Bo op seniorenfeest 05 september 2018

Het OCMW van Jabbeke organiseert op maandag 1 oktober een seniorenfeest in het Vrijetijdscentrum. Inwoners van Jabbeke kunnen er een hele namiddag genieten van optredens van Lisa Del Bo en Luc Steeno. De deuren openen om 13 uur. Toegangskaarten kunnen worden verkregen bij alle verantwoordelijken van de diverse seniorenverenigingen in Jabbeke en bij het OCMW. Meer informatie via ocmw@jabbeke.be of 050/81.01.87. (SDVO)