Loopjongen van Albanese luxesmokkelbende krijgt 37 maanden cel Siebe De Voogt

12 april 2019

13u37 0 Jabbeke Een 24-jarige Albanees heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen voor mensensmokkel. Arber S. maakte deel uit van de luxesmokkelbende van de Dauti-clan. Die kreeg eind vorig jaar al celstraffen tot 10 jaar voor honderden transporten vanaf snelwegparkings in West-Vlaanderen.

Arber S. (24) werd op 3 januari opgepakt in het lopende onderzoek naar de Dauti-clan. Kopstuk Alket Dauti (31) had dan al 10 jaar cel gekregen als kopstuk van de luxesmokkelbende die honderden vrachtwagentransporten richting Groot-Brittannië organiseerde, vanaf de snelwegparkings van onder meer Jabbeke en Mannekensvere. “De beklaagde gaf tijdens z’n verhoor toe dat hij op de uitkijk stond voor de bende. Bovendien had hij contact met enkele kopstukken”, sprak procureur Frank Demeester in de Brugse rechtbank. Hij vorderde voor Arber S. 5 jaar cel en 32.000 euro boete. De rechter beperkte de gevangenisstraf vrijdagmorgen tot 37 maanden. Van de gevorderde geldboete moet S. de helft effectief betalen.

Volgens zijn advocaat Kris Vincke was de Albanees een kleine schakel in de bende. “Zoveel elementen zitten niet in het dossier. Wat de speurders tegen hem hebben, komt enkel uit de verklaring die hij na z’n arrestatie eerlijk heeft afgelegd. Mijn cliënt heeft zelf enkele poging ondernomen om in Engeland te geraken. Toen dat niet lukte, heeft hij even in een kelder onder een Brussels café verbleven. Hij hoorde daar van het voormalige Formule 1-hotel in Gent, waar je in contact kon komen met mensensmokkelaars. Daar leerde hij uiteindelijk de bende kennen. Hij is enkele keren mee geweest naar parkings, maar had nooit de bedoeling om zelf een mensensmokkelaar te worden.” Alket Dauti tekende intussen verzet aan tegen de 10 jaar cel die hij eerder kreeg. Normaal zouden vrijdagmorgen de pleidooien plaatsvinden in die zaak, maar het kopstuk van de luxesmokkelbende blijkt nog steeds niet verhoord na zijn aankomst in België. De behandeling van het dossier werd daarom meteen uitgesteld naar 10 mei.