Lokale politie en gemeente vragen extra aandacht voor sluikstort Siebe De Voogt

15 januari 2019

08u56 0 Jabbeke De lokale politie Kouter en de gemeente roepen de inwoners van Jabbeke op om alert te zijn voor sluikstorters. “Als zij getuige zijn van eventuele sluikstortingen, vragen we hen aandachtig te zijn voor nummerplaten en die gegevens te bezorgen aan de politie”, klinkt het.

Sluikstorten is al jarenlang een gekend probleem in gans Vlaanderen. De opruiming van zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In de Vlaamse gemeenten gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Ook in Jabbeke is het probleem aanwezig. De gemeente en lokale politie Kouter lanceren daarom een oproep. “Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Meerdere malen moet worden vastgesteld of worden de gemeente en/of politie door bewoners in kennis gesteld van sluikstorten. Tachtig procent van het zwerfvuil betreft blikjes en etenswarenverpakkingen. Voornamelijk de meer landelijk gelegen straten krijgen het te verduren. Daarnaast worden er ook niet-reglementaire huisvuilzakken gedumpt bij de aanwezige vuilbakken langs de openbare weg.”

De lokale politie Kouter voert de strijd op tegen de sluikstorters. “Het is frustrerend voor de bewoners die zich inzetten voor het milieu en deelnemen aan de opruimingsacties die worden georganiseerd. Sommige bewoners vullen zelfs hun eigen afvalzakken met gevonden zwerfvuil. We roepen iedereen op om alert te zijn voor sluikstorters. Indien je getuige bent van eventuele sluikstortingen, wees dan aandachtig voor nummerplaten. Dergelijke info kan steeds bezorgd worden aan de lokale politie!” De politie Kouter is telefonisch te bereiken via het nummer 050/81.01.00 of via mail op het adres pz.kouter.wijk.jabbeke@police.belgium.eu. U kan tijdens de kantooruren ook steeds persoonlijk langsgaan bij de politie in de Constant Permekelaan 22A in Jabbeke. Er kan steeds een afspraak worden gemaakt.