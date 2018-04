Lokaal schrijftalent in de kijker 04 april 2018

De bibliotheek zet op woensdag 25 april lokaal schrijftalent in de kijker. Niet minder dan drie Jabbekenaars brachten recent hun eigen boek uit: Tine Laperre met 'Zielspaarden', Johnny Plaskie met 'Genezen door poeptransplantatie' en Tine Devliegher met 'Kindje gezond'. De auteurs komen op 25 april vanaf 19.30 uur een woordje uitleg geven bij hun publicatie. Meer info via





bibliotheek@jabbeke.be of 050/81.01.60. (SDVO)