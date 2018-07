Linde kandidaat 'Boom van het jaar'... Al wordt ze sowieso verplant 12 juli 2018

02u39 0 Jabbeke De 40 jaar oude linde achter de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke is kandidaat om verkozen te worden tot 'Boom van het jaar 2018'.

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen. De oude linde vormt een belangrijk onderdeel van het inbreidingsproject in het centrum van Jabbeke en wordt in november 40 meter verplant. "Op de huidige plaats zal gebouwd worden (wellicht een wooncomplex, red.)", zegt landschapsarchitect Paul Deroose. "In samenwerking met de firma Verhelst en een boomspecialist wordt de linde met twee zware kranen verplaatst. Nu al werd een deel losgegraven." De linde heeft volgens Deroose een mooie symboliek. "Uniek zijn de vijf dikke stammen die in de loop der tijd één stam vormden. Toevallig bestaat ook Jabbeke uit vijf deelgemeenten. Bovendien waren lindes vroeger vredesbomen. De verplanting in november zal samenvallen met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Deze boom heeft een grote waarde, want is steeds onaangeroerd gebleven. Lindes kunnen in België tot 500 jaar oud worden. We hopen dat we dus nog lang van de boom kunnen genieten."



Op 4 augustus maakt een vakjury de laureaten per provincie bekend. Je kan vervolgens stemmen op je favoriet op de website www.boomvanhetjaar.be. Op 15 oktober wordt de nationale laureaat bekend gemaakt.



(SDVO)