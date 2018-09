Lijsttrekkersdebat met Xavier Taveirne als moderator 05 september 2018

Unizo organiseert op maandagavond 17 september een groot lijsttrekkersdebat in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Xavier Taveirne, presentator van De Zevende Dag en winnaar van De Slimste Mens ter Wereld, zal de lijsttrekkers van alle Jabbeekse partijen een handvol prioriteiten voorleggen en het debat in goede banen leiden. De deuren gaan open om 19.30 uur. Het debat zelf gaat om 20 uur van start. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via www.unizo.be/politiekdebatjabbeke. (SDVO)