KSV Jabbeke viert 'fin de saison' 31 mei 2018

Voetbalclub KSV Jabbeke viert zaterdag het einde van het voetbalseizoen in het Vrijtetijdscentrum. De deuren gaan om 18 uur open. Om 19 uur vindt de ploegvoorstelling plaats en kunnen er ribbetjes à volonté gegeten worden. De avond wordt afgesloten met een heuse afterparty met een dj die om 22.30 uur van start gaat. Volwassenen betalen 16 euro voor het eten. Voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar is dit 12 euro. De toegang tot de fuif is gratis. Inschrijven kan via de website www.ksvjabbeke.be. (SDVO)