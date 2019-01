KSV Jabbeke klinkt op nieuwe jaar Redactie

19 januari 2019

In aanwezigheid van een honderdtal sponsors, bestuursleden, spelers, jeugdtrainers en ouders van jeugdspelertjes werd in de kantine van voetbalteam KSV Jabbeke geklonken op het nieuwe jaar. Voorzitter Chris Bourgois dankte in zijn speech de vele vrijwilligers en drukte nog eens vurig zijn wens uit om tegen het begin van het volgende seizoen de nieuwe accommodatie in gebruik te kunnen nemen. Dan verrijst aan het Vlamingveld een gloednieuw gebouw met zeven kleedkamers, tribune en een ruime kantine met terras. Sportief kennen de witzwarten een stabiel seizoen in tweede provinciale en de jeugdwerking draait al enkele seizoen op volle toeren.