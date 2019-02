Kopstuk van Albanese mensensmokkelbende moet maand na uitlevering nog verhoord worden: man verzet zich tegen 10 jaar cel Siebe De Voogt

22 februari 2019

14u29 0 Jabbeke Een maand na z’n uitlevering door Groot-Brittannië is de Albanese mensensmokkelaar Alket Dauti (31) nog steeds niet verhoord. De pleidooien in de zaak vinden pas op 12 april plaats. Dauti kreeg eind vorig jaar nog 10 jaar cel.

Alket Dauti (31), alias “de Baard, verscheen vrijdagmorgen opnieuw voor de Brugse strafrechter. Hij drukte zijn ongenoegen uit over het feit dat hij nog niet verhoord werd en vroeg onder meer om geconfronteerd te worden met de tapgesprekken uit het dossier. In overleg met het parket werd vastgelegd dat de Albanese mensensmokkelaar voor 12 april zal verhoord worden. Op die datum vinden de pleidooien plaats in de rechtbank. Eind vorig jaar kreeg Dauti bij verstek 10 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij honderden mensensmokkeltransporten vanaf parkings in West-Vlaanderen. Samen met twee luitenanten stuurde Dauti zijn clan aan vanuit het Verenigd Koninkrijk. Voor een plekje in de cabine van de truck betaalden de slachtoffers dertienduizend pond. Een stekje in de laadruimte kostte achtduizend pond. Het Brugse gerecht omschreef de praktijken van de Dauti-clan dan ook als “luxesmokkel”.

In totaal werden minstens negentig transmigranten, waaronder zelfs baby’s, richting Groot-Brittannië gesmokkeld, maar vermoedelijk was het een veelvoud van dat aantal. In de nacht van 18 op 19 februari vorig jaar kwam het gerecht de Dauti-clan op het spoor na een observatie op de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parkings brachten, besloten ze hen te volgen. In Pervijze werden uiteindelijk dertien transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden opgepakt. Dauti zelf werd in juni vorig jaar in de boeien geslagen in Londen. Hij verzette zich tegen z’n uitlevering. Uiteindelijk kwam de man pas vorige maand aan in België. In de gevangenis tekende hij verzet aan tegen de 10 jaar cel die hij kreeg. Het proces moet zo worden overgedaan.