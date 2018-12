Kopstuk Albanese ‘mensensmokkelmachine’ vliegt 10 jaar achter tralies Dauti-clan krijgt 3,5 miljoen boete en verbeurdverklaring van 870.000 euro Siebe De Voogt

14 december 2018

09u36 0 Jabbeke De Albanees Alket Dauti (31), alias “de Baard”, heeft in de Brugse rechtbank 10 jaar cel gekregen voor honderden vrachtwagentransporten die hij de voorbije vijf jaar organiseerde. Minstens 90 slachtoffers betaalden het voorbije jaar 13.000 pond voor een zitje in de cabine en 8.000 pond voor een plek in de laadruimte. De rechtbank legde de Dauti-clan meer dan 3,5 miljoen euro aan boetes op en verklaarde zo’n 870.000 euro winsten verbeurd.

3.512.000 euro aan boetes en 782.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 870.000 euro, aan verbeurdverklaarde winsten. Enorme bedragen, maar de Dauti-clan keek dan ook niet op een mensensmokkeltransport meer of minder. Honderden zouden ze er de voorbije vijf jaar georganiseerd hebben op parkings in heel West-Vlaanderen.

Luxesmokkel

“Luxesmokkel met de Dauti-familie als rode draad.” Zo beschreef de advocate van het Federaal Migratiecentrum Myria de praktijken van de 14 beklaagden die in de Brugse rechtbank terecht stonden. “De broers en neven wisselden elkaar af op het terrein”, aldus meester Julie Peelaers.

“Al jaren geleden zette de clan een goed geoliede mensensmokkelmachine op poten. Zonder betaling was er geen transport. Om te vermijden dat er sporen werden achtergelaten, moesten de slachtoffers plastieken zakken rond hun handen en voeten dragen. Zij werden in gevaar gebracht, puur uit geldgewin.”

13.000 pond voor plekje in cabine

In de nacht van 18 op 19 februari kwam het gerecht de bende op het spoor bij een observatie langs de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parking brachten, besloten ze hen te volgen. In Pervijze werden uiteindelijk 13 transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden in de boeien geslagen, waaronder de 33-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur.

De bende maakte immers gebruik van gegarandeerde transporten, waarbij de trucker op de hoogte was van de aanwezigheid van transmigranten in zijn oplegger. Voor een plekje in de cabine van de truck, betaalden de slachtoffers 13.000 pond. Een stekje in de laadruimte kostte 8.000 pond.

Kopstuk nog in Engeland

In juni dit jaar werd in Londen Alket Dauti opgepakt: het 31-jarige kopstuk van de bende. “De Baard”, zo stond hij bij z’n smokkelaars bekend, liet sinds 30 maart vorig jaar minstens 90 slachtoffers smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk.

Hij kreeg daarvoor de hulp van z’n luitenanten: Kujdesi D. (33) en Sabah Z. (34). Zelfs baby’s van 2 maanden oud werden zonder verpinken in een vrachtwagen gestopt. “Uit verklaringen van bendeleden, kunnen we opmaken dat de bende al vijf jaar lang aan het werk was”, sprak procureur Frank Demeester.

“Het voormalige Formule 1-hotel in Gent was, zoals vaak in smokkeldossiers, hun uitvalsbasis.”

Alket Dauti (31) werd woensdagmorgen tot 10 jaar cel veroordeeld. De man verzet zich tegen z’n uitlevering en zit nog steeds in een Britse gevangenis. Zijn twee luitenanten kregen 8 jaar cel. De smokkelaars die onder meer op de snelwegparkings in Jabbeke, Mannekensvere en Westkerke actief werden veroordeeld tot celstraffen tussen 30 maanden en 6 jaar.