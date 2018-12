Koppel verliest camera met foto’s van te vroeg geboren zoontje: “Eindelijk is Tibe thuis en dan gebeurt dit” Siebe De Voogt

17 december 2018

14u44 8 Jabbeke Laurien Parmentier (26) en Niels De Schacht (31) uit Leffinge zijn wanhopig op zoek naar hun fototoestel, met daarop de eerste beelden van hun te vroeg geboren zoontje Tibe. De camera raakte zaterdagavond tussen 18 en 20 uur verloren bij Estaminet Ter Spinde in Jabbeke. “Het toestel moet uit de wagen gevallen zijn.”

Wat een mooie avond moest worden voor de prille ouders, kreeg op die manier een wrange nasmaak. “Nochtans heeft het restaurant een erg speciale betekenis, want Niels vroeg er me acht jaar geleden ten huwelijk”, zucht Laurien. “Het is dus bijzonder jammer dat we dit op ons ‘positief’ plekje moeten meemaken.”

Te vroeg geboren

“De foto’s die op de camera staan, zijn voor ons erg belangrijk. We zouden dan ook al erg tevreden zijn als iemand ons geheugenkaartje zou kunnen terugbezorgen. Het gaat om foto’s van ons zoontje Tibe. Hij werd op 24 november vijf weken te vroeg geboren en lag tot tien dagen geleden op de dienst Neonatologie in het ziekenhuis. De beelden zijn gemaakt in een voor ons erg lastige periode en hebben een bijzondere waarde. Tibe mocht niet veel bezoek op Neonatologie ontvangen en ik mocht hem maar af en toe vasthouden. Als moeder is dat bijzonder zwaar. Zaterdagavond namen we ons zoontje voor de eerste keer mee naar ‘ons plekje’. Nadien zouden we doorrijden naar mijn schoonmoeder, die Tibe de eerste keer zou kunnen vasthouden. We hadden de camera in de auto laten liggen, maar dat hadden we beter niet gedaan. Bij mijn schoonmoeder aangekomen stelden we vast dat het fototoestel verdwenen was.”

Oproep op Facebook

Wat er met de camera gebeurd is, is ook voor Laurien en Niels niet helemaal duidelijk. “Wellicht viel hij bij het vertrekken gewoon uit de auto, want er waren geen inbraaksporen terug te vinden. We zijn nog twee keer terug gaan kijken, maar zonder resultaat.” Laurien plaatste intussen een oproep op Facebook in de hoop dat iemand haar camera terugbezorgt. “We willen samen met Tibe genieten van de eindejaarsfeesten en dan nog het liefst mét de foto’s. Wie onze camera gevonden heeft, kan met me contact opnemen via Facebook. Het gaat om een Canon Powershot SX60 HS, die in een zakje van Case Logic zat.”