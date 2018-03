Kind met overgewicht? 'Komt dik in orde' BEWEGINGSTHERAPEUTE ELS VERCRUYSSE OPENT NIEUWE PRAKTIJK SIEBE DE VOOGT

24 maart 2018

02u40 0 Jabbeke Bewegingstherapeute Els Vercruysse opent vandaag haar praktijk Elsitas in Jabbeke. Kinderen tussen 6 en 15 jaar met overgewicht kunnen er 'Het komt dik in orde' volgen: een programma van minstens een jaar dat hen een gezondere levensstijl moet opleveren.

Els Vercruysse uit De Haan is al 18 jaar lang kinesiste, osteopate en bewegingstherapeute. Sinds zes jaar spitst ze zich toe op jongeren die te veel wegen. "Tijdens mijn behandelingen als therapeute kreeg ik veel kinderen over de vloer met problemen die voortkwamen uit overgewicht", vertelt Els. "Die waren niet alleen fysiek van aard. Veel kinderen kampten ook met slaapproblemen of met een verminderde motivatie op school." Met haar ervaring besloot Els een eigen 'transdisciplinair behandelplan' uit te werken voor kinderen tussen 6 en 15 jaar: 'Het komt dik in orde'.





Team

"De gedachte achter het project is dat het kind centraal staat. Samen met de hele omgeving van het kind - dus ook het gezin - zoeken we bij de start van de behandeling naar de juiste samenstelling van het team dat het gedurende minstens een jaar zal begeleiden. Dat team bestaat uit een bewegingstherapeut, een kinderarts, een osteopaat, een diëtist, een psycholoog en een kinesitherapeut. De therapieën volgen niet zomaar na elkaar, maar vloeien door elkaar in een flow. Met Elsitas ontwikkelden we een softwareprogramma dat uniek is in België. Het stelt deelnemende therapeuten uit het hele land in staat om met elkaar te overleggen en zo het perfecte programma voor een bepaald kind te bekomen. Wij beschikken over een vast team therapeuten. Maar als kinderen zelf al jaren met een bepaalde therapeut werken, kan die ook perfect ingeschakeld worden in het programma. Dat is ons doel: zoveel mogelijk therapeuten bij ons project betrekken." Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke opent vandaag de eerste centrale praktijk van Elsitas de deuren.





Sportzaal

In het gebouw zijn verscheidene kabinetten en werd ook een moderne sportzaal geïnstalleerd. "De praktijk vormt vooral het centrum voor de bewegingstherapieën en moet nog een extra stimulans geven aan de uitbouw van ons project. We willen in de toekomst zoveel mogelijk kinderen helpen. Overgewicht is een hot item in de media, maar er bestaat nog steeds een taboe rond. Zelfs ouders merken soms niet de symptomen ervan. Wij willen de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk houden."





Kostprijs

De totale kostprijs van een volledig gezondheidsprogramma bedraagt ongeveer 1.680 euro. Een gedeelte van dit bedrag kan, afhankelijk van het ziekenfonds, teruggevorderd worden. Meer info: www.elsitas.be.