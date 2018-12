Kies uw reisbestemming op het komende Vakantiesalon Siebe De Voogt

07 december 2018

16u19 0

In het Vrijetijdscentrum in Jabbeke gaat op zondag 16 december de 7de editie van het Vakantiesalon West-Vlaanderen door. De beurs is een initiatief van 6 zelfstandige reiskantoren uit de provincie. Bezoekers kunnen bij ruim 30 exposanten informatie krijgen over vrijwel elk type reis: van strandvakanties en citytrips tot begeleide rondreizen en cruises. In twee aparte zalen vertellen reisexperts over specifieke bestemmingen als Namibië, Ierland, Griekenland, Peru en de Noorse fjorden. Zowel bekende namen als TUI, als talrijke andere reisorganisatoren, hotelketens en cruiserederijen nemen deel aan de beurs. De toegang is volledig gratis.