Kersttruck van Coca-Cola komt naar kerstmarkt 23 november 2018

02u27 0 Jabbeke De bekende kersttruck van Coca-Cola komt eind december naar Jabbeke. De komst van de mythische vrachtwagen is een van de randactiviteiten van de kerstmarkt met ijspiste aan het Vrijetijdscentrum.

De kerstmarkt gaat door van 20 december tot en met 13 januari op het terras voor de cafetaria onder de naam 'Winterbar Hygge'. "Hygge is Deens voor gezelligheid", verduidelijkt de organiserende schepen Frank Casteleyn (CD&V). "Dat is waar we drie weken lang voor willen staan. Naast de ijspiste en vele kraampjes met warme dranken en eten organiseren we heel wat activiteiten: van discoskating tot een verkleedparty, après-skifestijn en zelfs een petanquetoernooi op ijs. In het weekend voorzien we een thuisbrengdienst voor mensen die een glas te veel op hebben." Heel wat Jabbeekse ondernemers bemachtigden al een chalet rond de piste. "Onder meer Eethuis Mint en Estaminet Ter Spinde zullen voor eten zorgen. Geïnteresseerde handelaars mogen zich nog steeds melden", aldus Casteleyn. Concrete data verschijnen binnenkort op www.winterbarhygge.com. (SDVO)