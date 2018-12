Kersttruck Coca-Cola komt op 28 december naar Winterbar Hygge Siebe De Voogt

11 december 2018

11u28 0 Jabbeke De bekende kersttruck van Coca-Cola komt op vrijdag 28 december naar Winterbar Hygge aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. De kerstmarkt met ijspiste zelf wordt officieel geopend op donderdag 20 december om 17 uur.

De komst van de legendarische Coca Cola-vrachtwagen is maar één van de vele evenementen die de organisatoren van de eerste kerstmarkt in Jabbeke gepland hebben. “Amper een dag na de opening organiseren we al een afterworkparty”, vertelt Timo Lootens. “Op 22 december houden we een curlingwedstrijd met fluitketels. Verder kunnen de bezoekers genieten van discoskating, een winterbarbecue, een après ski-feestje en kindernamiddag.” De concrete data van alle evenementen staan op de Faceboopagina van Winterbar Hygge of www.winterbarhygge.be. Schepen Frank Casteleyn (CD&V) is de bedenker van de kerstmarkt, die op het plein voor de cafetaria van het Vrijetijdscentrum komt. “Ik wil de Jabbekenaars ook in de winter uit hun zetel krijgen”, zegt hij. Centraal in Winterbar Hygge komt de ijspiste van 240 m², waarvan ook de scholen in de gemeente gebruik kunnen maken. Rond de piste worden tal van kraampjes geplaatst met warme dranken en eten. Onder meer Eethuis Mint en Estaminet Ter Spinde huurden al een chalet af. Winterbar Hygge loopt van 20 december tot 13 januari en is dagelijks open van 11 tot 23 uur. De schaatspiste sluit een uurtje vroeger.