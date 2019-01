Karel van Tjop’s bouwt oude Amerikaanse ziekenwagen om tot foodtruck Bart Boterman

25 januari 2019

19u39 0 Jabbeke Tjop’s, de winnaar van Mijn Pop-uprestaurant 2017, heeft sinds kort een opvallende foodtruck rondrijden. Een omgebouwde Amerikaanse ziekenwagen uit 1996. “Er zijn heel veel foodtrucks, dus moet je in het oog springen om het verschil te maken”, zegt Karel Knockaert (35) uit Zerkegem.

Karel en zijn boezemvriend Birger Allary uit Ruiselede wonnen het populaire kookprogramma dankzij hun uitstekende barbecuekunsten. Intussen heeft Birger zijn Grill Academy in Ruiselede, waar hij cursussen Weber-barbecueën geeft. Karel concentreert zich met Tjop’s Low & Slow BBQ op eventcatering en foodtruckfestivals.

“Na het programma had ik meteen het idee om een foodtruck te beginnen. Maar het moest iets speciaals zijn, iets wat uit het oog springt. Vorig jaar ben ik op die ziekenwagen gestoten”, getuigt Karel. Ervoor maakte Karel, die dankzij het programma van zijn hobby zijn beroep maakte, gebruik van zijn Oklahoma-barbecue. De barbecue op een trailer past perfect achter de nieuwe foodtruck.

Steampunk

“De ambulance heeft negen jaar dienst gedaan in New York. Daarna stond die jaren stil in Nederland. Ik zag er meteen mogelijkheden in. De ziekenwagen was nog volledig ingericht, met onder meer zuurstofflessen en een reanimatietoestel. Voor het ontwerp ben ik naar grafisch designer Rutger Van Parys gestapt. Hij kwam met het idee van de oude roestkleur. Het past volledig in de stijl”, aldus Karel. De oude ziekenwagen is een mobiele keuken met grote koelruimte geworden. Het heeft zelfs een beetje steampunkgehalte.

Karel was enkele maanden bezig met verbouwen. “Sommige installaties liet ik door firma’s uitvoeren omdat een foodtruck aan een resem reglementeringen moet voldoen. Ik ben enorm tevreden over het resultaat. De commentaren zijn heel positief geweest. Ook de boekingen lopen vlot binnen, terwijl de foodtruck nog maar twee weken in gebruik is.“, besluit Karel Knockaert. Wie meer wil weten, kan terecht op www.tjops.be.