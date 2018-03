Karel en Birger openen deuren van Grill Academy 09 maart 2018

02u43 0 Jabbeke Karel Knockaert en Birger Allary, de winnaars van Mijn Pop-uprestaurant 2017, hebben gisteren in Ruiselede de deuren geopend van de eerste Weber Grill Academy in onze provincie.

De oude hangar die de twee barbecuemeesters halfweg vorig jaar kochten, is intussen helemaal omgetoverd tot een gezellig restaurantje annex werkruimte en staat - hoe kan het ook anders - tjokvol barbecues. "We zijn zo goed als klaar", legt Karel uit. "Al is dit in feite nog maar een officieuze opening voor de sponsors. Voor het grote publiek openen we in de loop van april. We gebruiken dit pand wel als nieuwe uitvalsbasis voor de cateringdienst van Tjops. Nu is er alweer elk weekend een opdracht, maar in de loop van mei zal dat terug quasi dagelijks uitrukken zijn. We kijken er alweer naar uit."





Naast die cateringdienst kunnen voortaan groepen tot 24 personen Weber-grillworkshops komen volgen onder leiding van het olijke duo. De barbecueproducent maakte trouwens van de gelegenheid gebruik om een nieuw elektrisch barbecuemodel te lanceren, waarvan de temperatuur geregeld kan worden met een app. "Na hun winst in mijn pop-uprestaurant is de samenwerking bijna als vanzelf gekomen", zegt Weber brand manager Eefje Boonen. "Betere ambassadeurs kan je je niet wensen. Karel en Birger ademen barbecue. " (SVR)