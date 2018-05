Juwelen gestolen 05 mei 2018

In de Kalsijdeweg in Stalhille, deelgemeente van Jabbeke, werd donderdagnacht ingebroken in een woning. De inbrekers sneden een vliegenraam van de slaapkamer open en doorzochten verschillende kamer. Ze gingen aan de haal met juwelen. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)