Juwelen gestolen bij inbraak in woning Siebe De Voogt

06 december 2018

15u53 0

In de Kerkebeekstraat in Varsenare hebben dieven woensdagavond omstreeks 22.30 uur ingebroken in een woning. Ze braken het huis binnen door de achterdeur open te breken. De daders doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse om te zoeken naar sporen. De politie Kouter is een onderzoek gestart, maar van de inbrekers is vooralsnog geen spoor.