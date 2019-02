Juwelen gestolen bij inbraak in Wielewaalstraat Siebe De Voogt

06 februari 2019

In de Wielewaalstraat in Jabbeke werd dinsdag in de vooravond ingebroken in een woning. De daders forceerden even voor 18.30 uur het raam van de garage en braken vervolgens een binnendeur open. Ze doorzochten de volledige woning en gingen aan de haal met juwelen. Het labo van de federale politie ging ter plaatse voor sporenonderzoek. De afgelopen dagen vonden in Varsenare al vier woninginbraken plaats. De politie Kouter is bezig met een onderzoek.