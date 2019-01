Jongeman (32) ramt muurtje met sportwagen van 150.000 euro Mathias Mariën

30 januari 2019

14u34 35 Jabbeke De bestuurder van een witte BMW i8 beleefde woensdagochtend vroeg de schrik van zijn leven toen hij op het gladde wegdek met zijn sportbolide tegen een muurtje van een woning gleed in Snellegem, een deelgemeente van Jabbeke. De schade was aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur langs de Isenbaertstraat in Snellegem. Over wat er precies gebeurde, wou de bestuurder niet veel kwijt. Hij liet wel verstaan traag te hebben gereden, maar dat hij uiteindelijk toch weggleed in een flauwe bocht.

De 32-jarige man uit Zedelgem was zichtbaar aangedaan van het ongeval, maar raakte niet gewond. Hij kocht de wagen - nieuwprijs rond de 150.000 euro - tweedehands, maar die raakte nu zwaar beschadigd. Ook het muurtje van de woning was gehavend door de klap.

De politie en takeldienst kwamen ter plaatse om de sportwagen te verplaatsen, waarna het muurtje verder instortte.