Jonge judoka's tonen ouders hun talent 17 maart 2018

Aan de kampjestraining van Judoclub Varsenare heeft een massa jongeren meegedaan. Voor een overvolle judozaal met ouders en supporters demonstreerden de judoka's hun technisch kunnen. De successen stapelen zich ondertussen op in de competitie. Maura De Vos behaalde voor het tweede jaar op rij een medaille op de provinciale kampioenschappen. Ook Wonder Fernandez, Marte Kellner en Elias Van Steerteghem sleepten op het toernooi medailles in de wacht.





(BP)