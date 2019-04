Jeugd van Judoclub Varsenare scoort op alle terreinen Siebe De Voogt

02 april 2019

15u08 0 Jabbeke De jeugd van Judoclub Varsenare toonden onlangs op het clubtoernooi het beste van hun kunnen. Ook in andere competities behaalden de jonge judoka’s mooie resultaten.

Zowat alle jongeren namen deel aan het clubevenement. Ze demonstreerden voor de aanwezige ouders en supporters hun technisch kunnen en vechtlust. Na afloop kreeg iedereen een medaille, diploma en cadeautjes mee naar huis. Ook in competitie behaalde de Varsenaarse Judoclub mooie resultaten. Op de provinciale kampioenschappen behaalden Mathijs Van De Walle en Marte Kellner een medaille. Ook Maarten Caerdinaels, Wonder Fernandez, Tuur en Merel Mispelaere, Lasse Van Dichele, Amori en Elias Van Steerteghem en Stan en Viktor Vitse eindigden sterk op verschillende jeugdtoernooien. “Ik ben erg tevreden en fier op de voltallige trainersploeg”, reageert hoofdtrainer Dany De Clerck. “Elke week zorgen Gerda Paesbrugghe, Stefanie Blomme, Linse Verfaillie, Simon en David Tonnart en Koen Vanhove voor leuke, gevarieerde en intensieve trainingen. We hopen dat nog een pak meer jongeren de weg naar de judomat vinden.” Judoclub Varsenare traint elke woensdag en vrijdag tussen 17.15 en 21.15 uur in de judozaal van Hof ter Straeten. Alle sportievelingen vanaf 5 jaar zijn welkom voor gratis initiatielessen. Meer info op www.judoclubvarsenare.be.