Jemke (38) opent nog dit voorjaar een dames- en herenboetiek in Constant Permekelaan Siebe De Voogt

11 januari 2019

16u32 0 Jabbeke In de Constant Permekelaan in Jabbeke opent dit voorjaar een nieuwe dames- en herenboetiek de deuren. Jemke Dezwarte (38) zal er exclusieve, maar betaalbare merken aan te bieden. “Met de glimlach en m’n eigen stijladvies”, zegt ze.

Het eerste weekend van maart hoopt Jemke haar zaak te openen in een pand naast Keurslagerij Hanne. “In februari krijg ik de sleutel. Daarna geef ik mezelf een maand de tijd om mijn eigen zaak in te richten”, stelt ze een strakke deadline. Het uitbaten van een boetiek is voor de vrouw een serieuze carrièreswitch. “Ik werkte 14 jaar lang als secretaresse op een basisschool. Daarnaast gaf ik wel workshops make-up als zelfstandige in bijberoep. Mijn ervaringen schreef ik neer in een blog rond lifestyle, mode en make-up. Die blog trok ik ook door naar mijn Instagramaccount. Het is dus zeker niet zo, dat ik helemaal geen voeling heb met de modebranche.” Met haar boetiek wil Jemke vooral gezelligheid uitstralen. Zowel mannen als vrouwen zullen er terecht kunnen. “Mijn aanbod zal bestaan uit Scandinavische merken en kleding van Belgische ontwerpers: exclusief, maar betaalbaar. Naast de ruimte met de pashokjes komt er een koffiecorner, waar de partners iets kunnen drinken terwijl hun man of vrouw aan het passen is.” Een naam voor haar nieuwe zaak wil Jemke nog niet kwijt. Die lanceer ik eind deze maand. Mensen moeten daarvoor mijn Facebookpagina en Instagramaccount jemke_dz in de gaten houden.”