Jemke (38) opent de deuren van haar eigen boetiek Studio Noir Siebe De Voogt

03 maart 2019

09u48 0 Jabbeke In de Constant Permekelaan in Jabbeke is vrijdagnamiddag Studio Noir geopend. In de boetiek van Jemke Dezwarte (38) kunnen de Jabbekenaars voortaan terecht voor zowel heren- als dameskledij. “Ik heb er ongelooflijk veel zin in”, vertelt Jemke.

Van een carrièreswitch gesproken. Na veertien jaar in het onderwijs actief te zijn geweest, heeft Jemke Dezwarte (38) vrijdagnamiddag haar kledingboetiek Studio Noir – een verwijzing naar haar achternaam - geopend. “Ik kijk er enorm naar uit om m’n eigen zaak uit te bouwen”, vertelt ze. “Uiteraard vierden we de opening met de nodige muziek, een hapje en een drankje. Mijn klanten kregen dit weekend ook een cadeautje bij hun aankoop.” In haar boetiek biedt Jemke zowel mannen- als vrouwenkledij aan van Scandinavische merken en Belgische ontwerpers. “Exclusieve merken, maar betaalbaar. Mijn boetiek zal gezelligheid uitstralen. Hij is gevestigd in een charmant, oud pand en het interieur bestaat uit zwarte, witte en grijze tinten met warme verlichtingselementen. We creëerden ook een zithoekje, waar de klanten koffie kunnen krijgen. Studio Noir is elke dag open van 10 tot 18 uur, uitgezonderd op zondag, maandag, donderdagvoormiddag en woensdagnamiddag. Op donderdag is de boetiek wel geopend tot 19.30 uur. Alle info over Studio Noir is te volgen via de Instagrampagina studio_n01r of via de Facebookpagina.