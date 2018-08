Je oude gsm is stukje nieuw bos waard 18 augustus 2018

De komende twee weken kunnen inwoners van Jabbeke en omstreken hun oude gsm inleveren bij Thierry's Gazetje langs de Eernegemweg in Snellegem. De Belbos-inzamelactie is een initiatief van de vereniging Curieus.





"We willen dit jaar zoveel mogelijk oude toestellen inzamelen", zegt Peter Desnerck van Curieus West-Vlaanderen. "Als we vier gsm's per huishouden rekenen, liggen er in West-Vlaanderen ongeveer twee miljoen. Een procent van dat aantal is dan ook ons doel. De ingezamelde gsm's verkopen we aan een recyclagebedrijf. Afhankelijk van het aantal toestellen, krijgen we een bedrag uitbetaald dat we vervolgens investeren in een bos. Samen met Natuurpunt planten we in het voorjaar van 2019 een West-Vlaams Belbos aan. Een concrete plaats is er daarvoor nog niet", aldus Desnerck. (SDVO)