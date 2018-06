Jabbeke organiseert academie-ateliers 13 juni 2018

02u49 0

De gemeente Jabbeke start vanaf september dit jaar met twee academie-ateliers voor kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar. Het werkt daarvoor samen met de Academie Brugge DKO. Op vrijdagnamiddag vindt in het Vrijetijdscentrum een atelier rond animatiefilms plaats.





Kinderen tussen 6 en 8 jaar kunnen er verschillende animatietechnieken onder de knie krijgen en hun eigen fantasiewereld leven inblazen. Op woensdagnamiddag vindt in deelgemeente Varsenare een beeldatelier plaats in het SPC Hof ter Straeten. Kunstenaar leren de kinderen tijdens de sessie tekenen, schilderen of boetseren. Beide ateliers lopen een gans schooljaar. Inschrijven kan nog tot 30 september via het secretariaat van Academie Brugge DKO of via de website www.academiebruggedko.be.





(SDVO)