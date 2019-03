Jabbeke biedt jeugdverenigingen cheque van 100 euro voor evenementen Siebe De Voogt

04 maart 2019

14u39 0 Jabbeke Jabbeekse verenigingen die een jeugd- of jongerenactiviteit willen organiseren, kunnen voortaan een subsidie van 100 euro krijgen. Dat heeft het gemeentebestuur beslist. Ook groepjes van individuele initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op de toelage.

“Onze huidige jongerenverenigingen doen al aardig hun best om onze jeugd een mooi aanbod te geven”, zegt schepen van Jeugd Claudia Coudeville (CD&V). “Ook de gemeente organiseert al heel wat, maar toch mag het nog altijd iets meer zijn.” Om de subsidie te verkrijgen, moeten de georganiseerde activiteiten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze van socioculturele aard zijn, bedoeld zijn voor jongeren tussen 6 en 25 jaar en ingericht worden zonder winstoogmerk. De activiteiten moeten ook vernieuwend en verbredend zijn voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente en bovendien kan de aanvrager maar één maal per jaar beroep doen op deze financiële ondersteuning. “Op advies van de jeugdraad wordt de subsidie toegekend door het schepencollege. Ze is voorbehouden voor een erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, occasionele initiatiefnemer of groep initiatiefnemers”, stelt Coudeville.