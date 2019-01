Is uw kind gebeten door technologie? Schrijf hem of haar in voor de Junior Techniekacademie! Siebe De Voogt

18 januari 2019

10u29 0 Jabbeke In februari gaat in Jabbeke opnieuw de Junior Techniekacademie van start. Kinderen uit het 3de en 4de leerjaar kunnen tijdens de workshops hun techniek en kennis over technologie bijschaven.

De inschrijvingen voor de Junior Techniekacademie gaan maandag om middernacht van start. De kinderen maken tijdens de workshops onder begeleiding van twee techniekmentoren vijf technische projecten: een project rond hout, een toverstaf met LED, een kermismolen met Lego, een project rond bouw en het programmeren van robot Milo. Inschrijven kan via de website www.techniekacademie-jabbeke.be/junior en kost 60 euro. Voor een tweede kind uit eenzelfde gezin wordt 50 euro gevraagd. Wees er snel bij, want er is maar plaats voor 20 kinderen. De eerste workshop gaat van start op woensdag 13 februari. Aan het einde van de reeks krijgt u een fiscaal attest kinderopvang, waarmee 45% van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden.