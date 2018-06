Inschrijvingen Speelkriebels van start 25 juni 2018

De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang Speelkriebels in Jabbeke zijn van start gegaan. Nog tot en met donderdag 29 juni kunnen kinderen ingeschreven worden voor de maand augustus. De inschrijvingen worden tijdens die periode verwerkt volgens het voorrangsbeleid, vermeld in het huishoudelijk reglement. Na 29 juni kan er enkel nog ingeschreven worden als de maximale bezetting nog niet is bereikt. Meer info via www.jabbeke.be. (SDVO)