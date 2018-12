Inschrijvingen geopend voor de Sportlaureaten 2018 Siebe De Voogt

17 december 2018

16u16 0

De gemeente Jabbeke verkiest volgend jaar opnieuw de Sportlaureaten van 2018. Iedere inwoner die het voorbije jaar sportprijzen behaald heeft of uitzonderlijke prestaties heeft geleverd op gewestelijk, provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau kan zich kandidaat stellen bij de sportdienst. De sportraad van Jabbeke volgt de kandidaturen op en nodigt iedereen uit om op vrijdag 29 maart in het Vrijetijdscentrum de uitreiking van de Sportlaureaten bij te wonen.

Die avond worden opnieuw de sportman, sportvrouw, sportploeg voor zowel volwassenen, jeugd als senioren en andersvalide sporter van 2018 verkozen. Ook trainers die minimum 15 jaar actief zijn bij een Jabbeekse sportvereniging worden in de bloemetjes gezet. Tot slot is er ook een prijs voor de beste sporter die geen inwoner is van Jabbeke, maar wel aangesloten is bij een vereniging uit de gemeente. Voorwaarde is dat de persoon in kwestie een Belgische of Vlaamse titel behaald heeft. De inschrijvingen lopen tot 10 januari. Kandidaturen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Jabbeke.

