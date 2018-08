Inschrijven voor 'Toeren tussen boeren' 29 augustus 2018

De Landelijke Gilde van Jabbeke organiseert op zondag 9 september de gezinsfietstocht 'Toeren tussen boeren'.





De tocht gaat over een parcours van 30 kilometer langs landbouwwegen tussen de polders en de zandstreek. Starten kan tussen 13 en 14 uur op de hoeve van Joël Acke in de Oudenburgweg 50 in Varsenare. Bij het vertrek is er voor elke deelnemer een aperitiefje, onderweg zijn er nog twee smaakvolle stops en ook bij aankomst op de hoeve kan er nog gesmuld worden. Inschrijven kan nog tot 6 september. Kaarten kosten 12 euro en kan je verkrijgen door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE76 7381 1302 2095.





Kinderen tussen 5 en 12 jaar betalen 10 euro. Voor kinderen jonger dan 9 jaar wordt 5 euro aangerekend. (SDVO)