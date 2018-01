Inschrijven voor Sportlaureaten 02u40 0

De inschrijvingen voor de Sportlaureaten 2017 van de gemeente Jabbeke zijn bezig. Inwoners die het afgelopen jaar speciale sportprijzen behaalden of uitzonderlijk presteerden in hun sporttak, kunnen hun kandidatuur indienen. De Jabbeekse sportraad volgt de kandidaturen op en maakt op vrijdag 23 maart de nominaties bekend voor de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg (jeugd en senioren) en andersvalide sporter van 2017. Er wordt ook in een trofee voorzien voor de beste sporter die geen inwoner is van de gemeente, maar wel aangesloten is bij een Jabbeekse vereniging. Voorwaarde is het behalen van een Belgische of Vlaamse titel. Dit jaar worden ook de trainers die minimaal 15 jaar actief zijn bij een Jabbeekse sportvereniging in de bloemetjes gezet, net als hun collega's die in 2017 een trainerscursus tot een goed einde brachten. Inschrijven kan tot 10 januari via het aanvraagformulier op de website www.jabbeke.be. (SDVO)





Meer over sport

sportdiscipline