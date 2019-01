Ingeborg helpt je geluk vinden tijdens lezing in bibliotheek Siebe De Voogt

08 januari 2019

Ingeborg komt op woensdag 30 januari een lezing geven in de bibliotheek van Jabbeke rond het zoeken naar geluk. Het voormalige VTM-gezicht geeft helder en praktisch advies aan de deelnemers, geïnspireerd op ontmoetingen die ze de voorbije jaren met verschillende mensen had. Per levensthema krijgen zij niet alleen concrete tips, maar ook een ruimere visie op de verhalen. De lezing kreeg de naam “De weg naar geluk” en gaat om 19.30 uur van start in de publieksruimte van de bib. Deelname kost 5 euro voor inwoners van Jabbeke. Niet-inwoners betalen 10 euro. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar bibliotheek@jabbeke.be.