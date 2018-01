Infomarkt over werken in Koning Albertstraat 02u37 0

De gemeente Jabbeke wil binnenkort de Koning Albertstraat in Varsenare volledig vernieuwen. In de ontwerpen van studiebureau Lobelle zijn een nieuwe rijweg in asfalt voorzien en een nieuwe gescheiden riolering die de bestaande moet vervangen.





Voor de bewoners wordt vandaag een infomarkt voorzien in het gemeentehuis van Varsenare waarbij meer informatie zal gegeven worden over de concrete timing en fasering van de werken. Tussen 16 en 19 uur zullen de projectverantwoordelijken het project verder toelichten en klaarstaan om eventuele vragen te beantwoorden.





(SDVO)