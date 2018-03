Infomarkt over riolerings- en wegenwerken 06 maart 2018

De gemeente houdt vandaag een infomarkt rond werken in Stalhille. Sinds eind vorig jaar zijn de werken van Aquafin in de deelgemeente voltooid en wordt het afvalwater voortaan via een nieuwe persleiding verpompt naar de waterzuivering in Jabbeke. De gemeente wil ook riolerings- en wegenwerken uitvoeren. "In de Kalsijdeweg en een deel van Spanjaardstraat en Nachtegaalstraat lozen de bestaande woningen momenteel in de grachten", klinkt het. "Deze lozingen komen terecht in open waterlopen, waardoor het aangewezen is om het afvalwater van de woningen af te koppelen van de grachten en gescheiden aan te sluiten op de nieuwe afvalwaterriolen." De infomarkt vindt tussen 16 en 18 uur plaats in zaal Swaenenburg. Ook de projectverantwoordelijken zijn aanwezig. (SDVO)