Inbrekers slaan op de vlucht voor bewoners 16 april 2018

In de Grote Thems in Varsenare, een woonwijk, hebben dieven vrijdagnacht rond 23 uur proberen in te breken in een woning. Ze plaatsten een tuintafel en tuinstoel tegen de gevel om zo binnen te breken op de eerste verdieping. Het bleef bij een poging, want de dieven werden opgeschrikt door lawaai van de bewoners en sloegen op de vlucht. De politie kwam ter plaatse, maar trof niemand meer aan. (BBO)