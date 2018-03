Inbrekers opgeschrikt 05 maart 2018

In de Bosweg in Snellegem is vrijdagavond even na 18 uur ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden de achterdeur en doorzochten de woonkamer en de bureau op het gelijkvloers en de kamers op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping werd één van de inbrekers opgeschrikt door een bewoner, waarop ze op de vlucht sloegen. Ze maakten juwelen buit. Ook even verderop werd later op de avond ingebroken. De daders braken er een zijraam van een woning open, maar konden op het eerste zicht geen buit maken. De politie onderzoekt of beide inbraken het werk zijn van dezelfde bende. (SDVO)