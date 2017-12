Inbrekers gooien raam in 02u29 0

In de Cathilleweg in Stalhille werd donderdagavond ingebroken in een woning. De inbrekers gooiden een kasseisteen door het keukenraam en konden zo het huis betreden. Ze doorzochten alle kamers, maar het is nog niet geweten of er ook iets gestolen werd. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)