Inbrekers gaan aan de haal met kluis uit woning in Flamincka Park Siebe De Voogt

07 maart 2019

16u17 0 Jabbeke In het Flamincka Park in Jabbeke hebben inbrekers woensdagnacht hun slag geslagen in hun woning. Ze namen onder meer een kluis mee.

De bewoners van de woning ontdekten de inbraak donderdagmorgen rond 9.30 uur en verwittigden de politie Kouter. De dieven braken het huis binnen door een raam op de eerste verdieping in te slaan. Ze doorzochten verschillende kamers en maakten verschillende juwelen buit. Uiteindelijk slaagden de inbrekers er ook in een kluis mee te nemen. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraak. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.